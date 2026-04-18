Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Mudanya'da üreticilere ayçiçeği tohumu desteği

        Mudanya'da üreticilere ayçiçeği tohumu desteği

        Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Bursa'nın Mudanya ilçesinde üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Mudanya'da üreticilere ayçiçeği tohumu desteği

        Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Bursa'nın Mudanya ilçesinde üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Çayönü Mahallesi'nde düzenlenen programda, il genelinde 369 üreticiye toplam 9 bin 262 dekar alanda ekilmek üzere 3 ton 720 kilogram ayçiçeği tohumu verildi.

        Programda konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Sülün, dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumunun yüksek verim potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

        Üreticilerin yetiştirme süreciyle ilgili ilçe tarım müdürlüklerinden bilgi alabileceğini kaydeden Sülün, desteklerin üreticilere ve ülke tarımına katkı sağlamasını temenni etti.

        Dağıtım törenine Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yasemin Yiğit Bozkurt, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz ve AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        8 yıllık seri bitti!
        8 yıllık seri bitti!
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!

        TOFAŞ- Beşiktaş GAİN: 84-98
        TOFAŞ- Beşiktaş GAİN: 84-98
        Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir Bursa'da göz...
        Gülistan Doku soruşturmasında dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir Bursa'da göz...
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten şampiyonluk açıklaması
        Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten şampiyonluk açıklaması
        Bursa'da okullara saldırı planlandığına ilişkin paylaşım yapan 5 şüpheli tu...
        Bursa'da okullara saldırı planlandığına ilişkin paylaşım yapan 5 şüpheli tu...
        Mudanya Çayönü Mahallesi'nde yağlık ay çiçek tohumu dağıtımı yapıldı
        Mudanya Çayönü Mahallesi'nde yağlık ay çiçek tohumu dağıtımı yapıldı