Türkiye'de 2025'te orman yangınlarının yüzde 88'i ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıktı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2025 yılında çıkan yangınların yüzde 96'sı maalesef insan kaynaklı. Bunun da yüzde 88'i ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar." dedi.



Karacabey, "Türkiye Ormancılık Yarışmaları" kapsamında geldiği Bursa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliği neticesinde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük orman yangınlarının yaşandığını söyledi.



Ufak sebeplerle başlayan yangınların kısa sürede geniş alanlarda etkili olduğunu belirten Karacabey, bu durumu göz önünde bulundurarak elde ettikleri tecrübelerin üzerine teknolojiyi de ilave ederek çalıştıklarını bildirdi.



Karacabey, bu yıl ekipman ve personel sayısını artırdıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"2026 yılında, 2025 yılındaki imkanlarımızın üzerine uçak sayımızı 27'den 28'e, helikopter sayımızı da 105'ten 109'a çıkararak hava gücümüzü artırdık. Aynı şekilde kara gücümüze de 165 yeni arazöz katarak 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı, 876 iş makinesiyle karadan olmak üzere, 25 bin 194 personelimiz ve 138 bini bulan gönüllümüzde karadan müdahale gücümüzü artırmış olduk. Tabii bütün bunlar yangın çıktıktan sonra yangının söndürülmesiyle ilgili faaliyetler."



Bekir Karacabey, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilk ve ortaöğretim çağındaki yaklaşık 18 milyon öğrenciye ulaşarak "Yeşil Vatan" derslerinin anlatıldığını hatırlattı.



Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak yapı ve tesisleri de yaz mevsimi gelmeden önce aktif hale getireceklerini ifade eden Karacabey, "Şu ana kadar 4 bin 907 ormanın içerisinde, ormanın derinliklerinde su kaynağı oluşturduk. Hava ve kara araçlarımızın muhtemel yangınlarda kullanacakları su kaynaklarını oluşturduk ve bu su kaynakları şu an itibarıyla yaz mevsiminden önce yangınlarda inşallah ihtiyaç olmaz olursa kullanılmak üzere hazır." diye konuştu.



- "Yangınlarla mücadelede en büyük başarı, yangının çıkmasını engelleyebilmek"



Karacabey, orman içinden geçen yolların kenarlarında temizlik çalışması yürüttüklerini anlatarak, şunları kaydetti:



"Bu yıl şu ana kadar 248 bin kilometre olan orman yolumuza 5 bin kilometre daha yeni yol ekleyerek orman içerisindeki yol ağımızı geliştirip, genişletip muhtemel yangınlarda ve diğer ormancılık çalışmalarında bu yolları kullanmış olacağız. Yangınlarla mücadelede en büyük başarı, yangının çıkmasını engelleyebilmek. Bu da vatandaşlarımızın verecekleri destek ve katkıyla mümkün. Orman yangınlarının yüzde 96'sının insan eliyle çıkmış olduğunu göz önünde bulunduracak olursak söylemek istediğimiz şeyin ne anlama geldiği daha net anlaşılacak belki. 2025 yılında çıkan yangınların yüzde 96'sı maalesef insan kaynaklı. Bunun da yüzde 88'i ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar. Eğer biz vatandaşlar olarak hep birlikte yangına sebep olacak davranışlardan uzak durursak, daha dikkatli olursak bu yangınlar yaşanmayacak."



- Bursa'da yanan ormanlık alanlarda saha çalışmalarının yüzde 99'u tamamlandı



Geçen yıl Bursa'nın Harmancık ve Gürsu ilçelerinde yaşanan orman yangınlarında 5 bin hektarlık alanın etkilendiğini ifade eden Karacabey, "Biz yangınlardan hemen sonra da ifade etmiştik. Anayasa gereği ve ülkemizin yasal mevzuatlarıyla birlikte, Türkiye'nin ormancılık geleneğini ve kültürünü de bunun içerisine kattığımızda bugüne kadar yanan orman alanlarımızın tamamını tekrar ormanlaştırdık." dedi.



Karacabey, bir karış orman alanının yangından sonra başka bir maksatla kullanılmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu çerçevede Bursa'da geçtiğimiz yıl zarar gören 5 bin 380 hektarlık orman alanımızda da yangınlar söndürülür söndürmez hemen tekrar ormanlaştırma çalışmalarına başladık. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri sırasında da o yanan sahada fidan dikimi, tohum ekimi çalışması gerçekleştirdik. O zaman Bursalı vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. 'Biz bu sahanın tamamını inşallah bir yıl bile dolmadan tekrar ağaçlandıracağız, ormanlaştıracağız.' Şunu bugün memnuniyetle ifade ediyoruz ki 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde tekrar ağaçlandırma çalışmalarını başlattığımız o yanan alandaki çalışmaları 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde tamamlamış olduk. Şu anda yüzde 99'un üzerinde o sahadaki çalışmalarımız bitti. Ufak tefek tamamlama çalışmalarının dışında o sahayı memnuniyetle tekrar ormanlaştırdığımızı ifade edelim."

