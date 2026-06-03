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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de genç gıda denetçileri yetiştiriliyor

        Çanakkale'de genç gıda denetçileri yetiştiriliyor

        Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi işbirliği kapsamında hayata geçirilen "Genç Gıda Denetçisi Projesi" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 11:43 Güncelleme:
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        Çanakkale'de genç gıda denetçileri yetiştiriliyor

        Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi işbirliği kapsamında hayata geçirilen "Genç Gıda Denetçisi Projesi" devam ediyor.

        Geleceğin bilinçli tüketicilerinin yetiştirilmesi ve çocukların güvenilir gıda ve gıda hijyeni konularındaki farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında öğrencilere, gıda güvenliği, hijyen kuralları, etiket okuma alışkanlığı, güvenilir gıda tüketimi konularında eğitimler verildi.

        Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 47 okuldan 94 öğrenciye genç gıda denetçisi madalyaları takdim edildi.

        Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ ile okul idarecileri katıldı.






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