Dünya Romanlar Günü Gelibolu ve Evreşe'de renkli etkinliklerle kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi ile Evreşe beldesinde "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, renkli görüntülere ve yoğun katılıma sahne oldu.



Evreşe beldesi Yeni Mahalle Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programına Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman da katıldı. Kültürel değerlerin yaşatılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerde, "Usta Ellerde Yaşayan Miras" konulu el sanatları stantları büyük ilgi gördü.



Vali Toraman ve protokol üyeleri; geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı sergileri, çömlek yapımı atölyelerini ve kültürel ürünlerin sergilendiği alanları gezerek bilgi aldı. Çocuklar için düzenlenen yüz boyama ve yaratıcı atölye çalışmaları ise etkinliğe ayrı bir renk kattı.



Gelibolu Kaymakamlığı himayelerinde, Gelibolu Romanları Sosyal Etkinlikler Derneği iş birliğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda da bir anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende; Kaymakam Cihat Koç, Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak ve Roman Dernek Başkanı Hakan Tosun birer konuşma yaptı.



Protokol konuşmalarında, Roman vatandaşların kültürel zenginliğinin toplumsal birlik ve beraberliğe sağladığı katkılara vurgu yapıldı. Program kapsamında sahne alan Roman sanatçı ve müzisyenlerin konseri, halk oyunları gösterileri ve solo performanslar izleyicilerden büyük alkış aldı.



Kutlama programlarına; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

