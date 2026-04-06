        Alaca'da çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde tarımsal üretimin artırılması amacıyla çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında 244 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 409 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, tarımın ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Üreticilere verilen desteklerin artarak devam edeceğine işaret eden Dinçer, tohum desteği ile çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılması, ayçiçeği ekim alanlarının genişletilmesi ve verimliliğin yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

        Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cumhur Atalık, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, CHP İlçe Başkanı Adem Şahin, Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Mina İpek 2 oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!

        Benzer Haberler

        Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yangın eğitimi
        Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yangın eğitimi
        Çorum Belediyesi'nden kesinti duyurusu: 22 saat su verilemeyecek
        Çorum Belediyesi'nden kesinti duyurusu: 22 saat su verilemeyecek
        Öğrenciler meyvelerin daha uzun süre taze kalması için doğal kap tasarladı
        Öğrenciler meyvelerin daha uzun süre taze kalması için doğal kap tasarladı
        GÜNCELLEME - Çorum'da 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da 1 kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da cami önünde silahlı saldırı: 1 yaralı
        Çorum'da cami önünde silahlı saldırı: 1 yaralı
        Çorum'da silahlı saldırı: 1 yaralı
        Çorum'da silahlı saldırı: 1 yaralı