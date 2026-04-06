Alaca'da çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde tarımsal üretimin artırılması amacıyla çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı.



Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında 244 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 409 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı.



Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, tarımın ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.



Üreticilere verilen desteklerin artarak devam edeceğine işaret eden Dinçer, tohum desteği ile çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılması, ayçiçeği ekim alanlarının genişletilmesi ve verimliliğin yükseltilmesinin hedeflendiğini kaydetti.



Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cumhur Atalık, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, CHP İlçe Başkanı Adem Şahin, Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

