Çorum FK-Bodrum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Penaltıyı atsaydık belki farklı şeyler konuşabilirdik ama olmadı." dedi.



Uçar, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya istedikleri gibi başladıklarını, golü bulduklarını ancak ardından talihsiz bir gol yediklerini söyledi.



Devre arasında futbolcularla gerekli konuşmayı yaptığını anlatan Uçar, "İkinci yarı ilk 25 dakika iyi oynadık. Maçın sonunda penaltıyı bulduk, değerlendiremedik. Değerlendiremediğimiz için de üzgünüz. Beraberlikle ayrıldık. Penaltıyı atsaydık belki farklı şeyler konuşabilirdik ama olmadı. Önümüzde dört maç var. Bu dört maçı kazanıp nerede olduğumuza bakacağız." diye konuştu.









- Bodrum FK cephesi



Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise futbol adına güzel bir karşılaşma oynadıklarını dile getirdi.



İki takımın arasında tatlı bir rekabet olduğunu belirten Yılmaz, "Çok kaliteli, çok keyifli, güzel bir maçtı. İki takımın futbolcularını da teknik heyetlerini de tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç ortamı vardı. Seyirci güzeldi. Hava güzel, zemin güzel. Süper Lig kalitesinde çok zevkli bir mücadeleydi." ifadelerini kullandı.



Çorum FK'nin ligin en kaliteli ve en iyi oynayan takımlarından biri olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ama biz çok iyi hazırlandık. Rakibimizin iyi yönlerini de zaaflarını da biliyorduk. Maça da iyi başladık. Erken gelen golle moralimizi bozmadık. Oyuncularımız aynı taktik disiplinde devam etti. Daha sonra golü de bulduk. İkinci yarı da çok keyifliydi. Maç gitti geldi. Biz de alabilirdik, Çorum da galip gelebilirdi. Penaltı kaçtı. Penaltıdan sonra biz karşı karşıya pozisyonda kaçırdık." şeklinde görüş belirtti.



İki takımın iyi mücadele ettiğine dikkati çeken Yılmaz, "Futbol adına çok keyifli, güzel bir maçtı. Çorum FK ile Bodrum FK'nin güzel bir rekabeti var. Çok centilmence, çok güzel bir maç oldu. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz. Hedefimiz play-off, ardından yeniden Süper Lig'e dönmek." değerlendirmesinde bulundu.



