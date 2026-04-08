Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bodrum FK maçını değerlendirdi:

        Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, takım olarak yakaladıkları ivmeye karşın 34. haftada konuk ettikleri ve 1-1 berabere kaldıkları Sipay Bodrum FK karşısında alınan beraberliğin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 14:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, 7 maçlık galibiyet serisinin ardından Bandırmaspor karşısında gelen mağlubiyet üzerine Bodrum FK maçının yeni bir galibiyet serisinin başlangıcı olmasını istediklerini ancak maçın beraberlikle sonuçlandığını belirtti.

        Bodrum FK maçına iyi hazırlandıklarına işaret eden Uçar, "Oynadığımız karşılaşmada, rakibimizin önde tekli baskı yapacağını öngörerek stoperlerimizin oyuna katılımını artırmayı, diyagonal paslarla kenar ve bek oyuncularımızı topla buluşturmayı ve rakibin savunma zafiyetlerini değerlendirmeyi planladık. Özellikle kenar organizasyonları ve arka direkte oluşan boşluklar üzerine çalıştık. Bu plan doğrultusunda, maçın 10. dakikasında golü bularak öne geçtik." ifadelerini kullandı.

        Oyunun kontrolünün maç boyunca kendilerinde olduğunu, topa rakipten daha fazla sahip olduklarını vurgulayan Uçar, "Rakibin geçiş oyunlarındaki etkisini biliyorduk ancak gereken reaksiyonu zamanında gösteremememiz sonucunda şanssız yediğimiz golle skor dengelendi. Karşılaşmanın kırılma anları, önceki maçta olduğu gibi sonuçlandırmadaki eksikliğimiz ve penaltıdan yararlanamamamız, oyunun skora yansımasına engel oldu. Yakaladığımız ivme neticesinde beraberlik bizler için kabul edilebilir bir sonuç olmaktan çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

        Uçar, galibiyet serisini yakalamak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

        "Özellikle üçüncü bölgede daha etkili olup ürettiğimiz oyunu sonuca dönüştürmek adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kısa duraksamayı aşacak güce sahibiz. En kısa sürede yeniden galibiyet serisi yakalayarak yolumuza güçlü bir şekilde devam etmek istiyoruz. Tribünlerin dolu olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tüm taraftarlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Galatasaray kritik virajda!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        "Ben daha güzelim"
        Tam değişken fon zamanı

