Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum Valisi Çalgan, Laçin ilçesini ziyaret etti

        Çorum Valisi Çalgan, Laçin ilçesini ziyaret etti

        Çorum Valisi Ali Çalgan, Laçin ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 15:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Valisi Çalgan, Laçin ilçesini ziyaret etti

        Çorum Valisi Ali Çalgan, Laçin ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs gazisi, emekli astsubay Ahmet Özdemir'in daveti üzerine Çamlıpınar köyünü ziyaret eden Vali Çalgan, burada çevre köylerin muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt'un da katıldığı ziyarette Çalgan, sohbet ettiği köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

        Çalgan, burada yaptığı konuşmada, köyde sıcak şekilde misafir edildiğini belirterek, "Burada çok güzel bir birlik ve beraberlik ortamına şahit oluyoruz. Ahmet amcamızın askerlikte başlayan vatana hizmet anlayışı, bugün de aynı disiplin ve özveriyle devam ediyor. Kendisi yalnızca bu köyü değil, çevre köyleri de organize ederek gerçekten büyük ve anlamlı bir programa vesile olmuş. Bu güzel organizasyon için kendisine gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Çalgan, şunları kaydetti:

        "Bir yerde küçük küçüklüğünü, büyük de büyüklüğünü bilirse orada birlik olur, dirlik olur, bereket olur. Elhamdülillah bugün burada bunun en güzel örneğini görüyoruz. Bu dayanışma ve samimiyet sizlerde fazlasıyla var. İnşallah rabbim birlik ve beraberliğinizi daim eylesin, bu toprakların bereketini eksik etmesin. Yüce Allah'tan temennimiz huzur içinde, sağlıkla ve daha güzel şartlarda hep birlikte nice güzel günlere ulaşmanızdır."

        Çalgan, burada düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla birlikte halay çekti.

        Ardından Yeşilpınar köyünü ziyaret ederek muhtar Mehmet Tomar'dan köy hakkında bilgi alan Çalgan, yapımı devam eden köy konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

        Çalgan bölgenin en önemli doğal güzelliklerinden Yeşil Göl ve Sudüşen Şelalesi'ni ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk

        Benzer Haberler

        Çorum'da asayiş uygulaması: 24 gözaltı
        Çorum'da asayiş uygulaması: 24 gözaltı
        Çorum'da aynı iş yerine üçüncü kez silahlı saldırı düzenlendi
        Çorum'da aynı iş yerine üçüncü kez silahlı saldırı düzenlendi
        Çorum'da aynı restorana üçüncü silahlı saldırdı
        Çorum'da aynı restorana üçüncü silahlı saldırdı
        Çorum'da hortumdan etkilenen köylerde yaralar sarılıyor
        Çorum'da hortumdan etkilenen köylerde yaralar sarılıyor
        Çorum'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
        Çorum'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
        Çorum'da amcasının oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
        Çorum'da amcasının oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaralandı