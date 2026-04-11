        Çorum'da peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 20:41 Güncelleme:
        M.E. (44) idaresindeki 38 AJK 486 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu İbrahim köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

        Ardından İsmail Sak'ın (48) kullandığı 19 TGG 019 plakalı otomobil de kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile 38 AJK 486 plakalı otomobilde bulunan B.B. ve M.B. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan İsmail Sak, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
