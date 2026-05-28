Dodurga'da bayramlaşma programı düzenlendi

Çorum'un Dodurga ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.



Dodurga Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda konuşan Kaymakam Gizem Tokur, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede güvenlik önlemlerinin en üst seviyede alındığını belirterek, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram geçirmesi için tüm ekiplerin görev başında olduğunu söyledi.



Tokur, "Vatandaşlarımızın kazasız belasız, huzur içinde Kurban Bayramı'nı geçirmelerini temenni ediyorum. Kestiğimiz kurbanlarımızı yüce Rabb'im kabul eylesin." dedi.



Bayramlaşamaya Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Ercan Örken, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

