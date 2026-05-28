Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Çorum'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 14:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Valilik binasının bahçesinde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, buradaki konuşmasında, bayramların manevi duyguların en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu belirterek "Burada hem sevinci hem şükrü hem de empatiyi birlikte yaşamak durumundayız. Aramızdaki dargınlık, küslük varsa bunları sonlandırmalıyız. Ancak bunlar yapıldığı zaman bayramlar anlamını bulmuş olur." dedi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kurbanın yakınlaşmak, yaklaşmak anlamına geldiğini dile getirerek, "Kurban sevginin, muhabbetin arttığı günün ve bayramın adıdır. Rabb'im aramızdaki sevgiyi, saygıyı, muhabbeti arttırsın. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin." diye konuştu.

        Katılımcıların bayramlaşmasının ardından sona eren programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını

        Benzer Haberler

        Çorum'da jandarma ekiplerinin bayram tedbirleri sürüyor
        Çorum'da jandarma ekiplerinin bayram tedbirleri sürüyor
        Çorum'da kent protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı
        Çorum'da kent protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı
        Çorum'da ambulans helikopter 2 yaşındaki çocuk için havalandı
        Çorum'da ambulans helikopter 2 yaşındaki çocuk için havalandı
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Çorum'da acemi kasaplar hastanelik oldu
        Çorum'da acemi kasaplar hastanelik oldu
        Çorum'da acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
        Çorum'da acemi kasaplar soluğu hastanede aldı