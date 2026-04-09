Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci, öğrencilerle kitap okudu
Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, makamında ağırladığı öğrencilerle kitap okudu.
Cebeci, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında misafir etti.
Ziyarette Cebeci, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Başkan Cebeci, öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gençlerimizin kitapla buluşması, onların geleceğe daha donanımlı hazırlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz." dedi.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ile okul müdürü Hikmet Dikimen de katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.