Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci, öğrencilerle kitap okudu

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, makamında ağırladığı öğrencilerle kitap okudu.





Cebeci, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında misafir etti.





Ziyarette Cebeci, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle birlikte kitap okudu.





Başkan Cebeci, öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gençlerimizin kitapla buluşması, onların geleceğe daha donanımlı hazırlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz." dedi.



Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ile okul müdürü Hikmet Dikimen de katıldı.



