Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Boluspor'u 6-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mesut Bakkal, "Şimdi artık perşembe günü bir finale gideceğiz İstanbul'a. Yani 4 puan öndeyiz ama alacağımız puan veya puanlar bizi üst tarafa daha da yaklaştıracaktır." dedi.



Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftardan inanılmaz bir destek ve coşku gördüklerini söyledi.



Takımdaki enerji ve motivasyonun çok iyi olduğunu ve kalan 5 maçı da kazanıp Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini belirten Bakkal, şunları kaydetti:



"İnanılmaz bir destek ve coşku, yani inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Bunun yanında da iyi oynayan bir takım vardı. Şimdi artık perşembe günü bir finale gideceğiz İstanbul'a. Yani 4 puan öndeyiz ama alacağımız puan veya puanlar bizi üst tarafa daha da yaklaştıracaktır. Bunun bilincindeyiz ve takım mücadele ediyor. O beni çok sevindiriyor. Beş maçımız kaldı artık buradan da bırakmak istemiyoruz açıkçası. Bolu, ligin iyi takımlarından bir tanesi. Hocası da yeni görev aldı, ona da hayırlı olsun diyorum. Tabii 10 kişi kalması talihsizlik ama ligin iyi takımlarından ve iyi mücadele ettiler. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."









- Boluspor cephesi



Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak ise Amed Sportif Faaliyetler'i galibiyetinden dolayı kutlayarak, kalan maçlarında başarılar diledi.



Haftaya konuk edecekleri Sivasspor'u yenerek yola devam etmek istediklerini aktaran Dinçbudak, şu ifadeleri kullandı:





"Yediğimiz gol ve daha sonra eksik kalmamız bizi zora soktu ve maalesef 6-1'lik skorla maç bitti. On kişi kaldıktan sonra oyuncularımız hücum adına iyi çıkışlar yaptı. Bir tane direkten dönen topumuz var, maalesef üzücü bir skor aldık. Amedspor'a kalan maçlarında başarılar diliyorum. Biz de özellikle önümüzdeki hafta içeride oynayacağımız Sivas maçını kazanıp kötü gidişe dur diyerek ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz."

