        Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Boluspor'u 6-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mesut Bakkal, "Şimdi artık perşembe günü bir finale gideceğiz İstanbul'a. Yani 4 puan öndeyiz ama alacağımız puan veya puanlar bizi üst tarafa daha da yaklaştıracaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Boluspor'u 6-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mesut Bakkal, "Şimdi artık perşembe günü bir finale gideceğiz İstanbul'a. Yani 4 puan öndeyiz ama alacağımız puan veya puanlar bizi üst tarafa daha da yaklaştıracaktır." dedi.

        Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftardan inanılmaz bir destek ve coşku gördüklerini söyledi.

        Takımdaki enerji ve motivasyonun çok iyi olduğunu ve kalan 5 maçı da kazanıp Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini belirten Bakkal, şunları kaydetti:

        "İnanılmaz bir destek ve coşku, yani inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Bunun yanında da iyi oynayan bir takım vardı. Şimdi artık perşembe günü bir finale gideceğiz İstanbul'a. Yani 4 puan öndeyiz ama alacağımız puan veya puanlar bizi üst tarafa daha da yaklaştıracaktır. Bunun bilincindeyiz ve takım mücadele ediyor. O beni çok sevindiriyor. Beş maçımız kaldı artık buradan da bırakmak istemiyoruz açıkçası. Bolu, ligin iyi takımlarından bir tanesi. Hocası da yeni görev aldı, ona da hayırlı olsun diyorum. Tabii 10 kişi kalması talihsizlik ama ligin iyi takımlarından ve iyi mücadele ettiler. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."




        - Boluspor cephesi

        Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak ise Amed Sportif Faaliyetler'i galibiyetinden dolayı kutlayarak, kalan maçlarında başarılar diledi.

        Haftaya konuk edecekleri Sivasspor'u yenerek yola devam etmek istediklerini aktaran Dinçbudak, şu ifadeleri kullandı:


        "Yediğimiz gol ve daha sonra eksik kalmamız bizi zora soktu ve maalesef 6-1'lik skorla maç bitti. On kişi kaldıktan sonra oyuncularımız hücum adına iyi çıkışlar yaptı. Bir tane direkten dönen topumuz var, maalesef üzücü bir skor aldık. Amedspor'a kalan maçlarında başarılar diliyorum. Biz de özellikle önümüzdeki hafta içeride oynayacağımız Sivas maçını kazanıp kötü gidişe dur diyerek ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Suriye'de kritik zirve!
        Suriye'de kritik zirve!
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor: 6-1
        Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor: 6-1
        Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 6 - Boluspor: 1
        Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 6 - Boluspor: 1
        Diyarbakır'da hasarlı yollarda asfalt seferberliği
        Diyarbakır'da hasarlı yollarda asfalt seferberliği
        Çermik kaplıcaları yeni sezona hazırlanıyor
        Çermik kaplıcaları yeni sezona hazırlanıyor
        Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
        Diyarbakır'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı