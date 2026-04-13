        Amed Sportif Faaliyetler - Eminevim Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mesut Bakkal, "Çok ucuz goller yedik, ona üzülüyorum. Yani mücadelemizin karşılığını alamadık. Berabere bitirdik. İstemediğimiz sonuçtu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 23:42 Güncelleme:
        Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın oyunu ve kazanma isteğinden memnun olduğunu söyledi.

        İstatistiklerde rakipten iyi olduklarına dikkati çeken Bakkal, "Biz büyük bir camiayız. Böyle bir beraberlikle ne boynumuz ne de kafamız aşağı düşüyor. Bu takım şampiyon olacak 3 takımdan biri. Bizim hem takım hem yönetim hem de camia olarak bundan sonraki üç maçımızı geçecek gücümüz var. Hiçbir şekilde umutsuzluğa gerek yok. Hakikaten iyi oynadık yani böyle mücadele edelim, böyle oynayalım. Çok ucuz goller yedik, ona üzülüyorum. Yani mücadelemizin karşılığını alamadık. Berabere bitirdik. İstemediğimiz bir sonuçtu." diye konuştu.




        - Eminevim Ümraniyespor cephesi

        Eminevim Ümraniyespor Teknik sorumlusu Levent Açıkgöz, oyuncularının karşılaşmada "müthiş karakter gösterdiğini" dile getirdi.

        Açıkgöz, "Bu takım başkasının sonuçlarıyla değil kendi mücadelesiyle ligde kalmayı başardı. Matematik olarak bir iki puanlık bir durum var. İnşallah onu da kendi elde edeceğimiz galibiyetle netleştirip önümüzdeki sezona hazırlığımızı yapacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

