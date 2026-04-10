Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden Türk Polis Teşkilatının 181. yılına özel video

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, hazırladığı video kliple Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılını kutladı. İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümüne özel kutlama videosu hazırlandı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından video, "Ay yıldızın gölgesinde biriz. Diyarbakır'ın huzur ve güvenliği için milletimizin emrindeyiz. Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." notuyla paylaşıldı. Kentin çeşitli mekanlarında dron destekli çekilen videoda, farklı birimlerde görev yapan polis ekiplerinin aldığı eğitimler, düzenlediği operasyonlar ve yürüttüğü çalışmalar yer alıyor.

