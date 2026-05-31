Diyarbakır'a ziyaretçi akını esnafa adeta çifte bayram yaşattı

AYDIN ARİK - Güneydoğu Anadolu'da turizmin gözde merkezlerinden Diyarbakır'da bayram tatilindeki ziyaretçi yoğunluğu, esnafa adeta çifte bayram yaşattı.



UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.



Kurban Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınının yaşandığı kentte, özellikle tarihi Sur ilçesindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü.



Tarihi mekanları gezen turistler, kentin tescilli ciğer kebabı, burma kadayıfı ve kaburga dolması gibi yöresel lezzetlerini tattı, tarihi çarşılarda yöresel ürünler satın aldı.



Merkez Sur ilçesindeki tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltı salonu işleten Kadri Önal, AA muhabirine, 9 günlük tatilin esnafı fazlasıyla memnun ettiğini söyledi.



Ramazan Bayramı'na oranla Kurban Bayramı'nın daha yoğun geçtiğini vurgulayan Önal, şunları kaydetti:



"Rabbime şükürler olsun, bu bayram çok yoğun geçti. Dünyanın her tarafından insanlar, Diyarbakır'ı tercih ediyor çünkü şehir çok güzel olmuş. Herkes burayı tercih ediyor. Bu yoğunluktan memnunum. Bir 9 gün daha tatil olsun istiyorum. Buraya gelen misafirlerin birçoğu kahvaltıyı, Diyarbakır'ın tescilli ciğerini, sulu yemeğini, kebabını tadıyor. Rabb'im gelen ziyaretçilerin ayaklarına taş değdirmesin, Rabb'im devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bu bayram gerçekten çok kalabalıktı."



Kuruyemiş ve kahve satıcısı Ali Aba da yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin Diyarbakır'a geldiğini ve esnafın da yaşanan yoğunluktan dolayı yüzünün güldüğünü söyledi.



Havaların düzelmesiyle yoğunluğun daha da arttığını dile getiren Aba, birçok şehirden ziyaretçilerin kente geldiğini anlattı.



"Medeniyetler kenti" Diyarbakır'ı çok sayıda ziyaretçinin tercih ettiğini belirten Aba, "Esnafın da yüzü gülmeye başladı. Bayramın hareketliliğiyle esnaf daha fazla satış yaptı. O yüzden memnunuz." diye konuştu.



- "Ziyaretçiler esnafın yüzünü güldürdü"



Ciğer kebabı yapılan lokantanın işletmecisi Veysi Menekşe ise bayram tatilinde beklentilerinin üzerinde bir yoğunluk yaşandığını, bundan dolayı esnafın fazlasıyla memnun kaldığını dile getirdi.



Menekşe, "Gelen ziyaretçiler esnafın yüzünü güldürdü. Biz de yaptığımız hizmetlerle, onları buradan mutlu bir şekilde gönderiyoruz. Ziyaretçilerin çoğu, tescilli Diyarbakır ciğerinin tadına bakıyor. Biz de onları memnun etmeye çalışıyoruz. Misafirlerimizin büyük bir bölümü bize teşekkür ederek ayrılıyor." dedi.



Tur şirketi işletmecisi Efsane Kaya da Diyarbakır'ın gerçekten görülmesi gereken bir turizm kenti olduğunu dile getirerek, sık sık kente tur düzenlediklerini söyledi.



Diyarbakır'a gelen misafirlerin memnuniyetle ayrıldığını anlatan Kaya, turla Kayseri'den gelen ziyaretçilerin kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdiğini belirtti.



Kaya, şöyle konuştu:



"Misafirlerimiz çok mutlu, çok memnun. Diyarbakır tarihi bir şehir, yemekleri şahane. Farklı kültür ve lezzetlere çok meraklıyım. Tabii ki olmazsa olmaz ciğer kebabını denedik, gayet güzeldi. Buradakilerin misafirperverlikleri her şeyden önce çok güzeldi. Bizi ilgiyle karşılıyorlar ve misafirlerimiz buradan mutlulukla dönüyor."



Samsun'dan gelen Şehri Kıyak ise Diyarbakır'a günübirlik geldiklerini belirterek, kentin her şeyiyle çok güzel olduğunu kaydetti.







