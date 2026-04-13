Diyarbakır'da belediye otobüsü ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, belediye otobüsüyle öğrenci servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 21 AHE 259 plakalı belediye otobüsü, Fabrika Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda 21 S 0686 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada, otobüsteki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

