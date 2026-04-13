        Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

        Diyarbakır'da ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Giriş: 13.04.2026 - 17:58 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince silah kaçakçılığı yapanlara ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik​​​​​​​ 06-12 Nisan'da operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 4 AK-47 piyade tüfeği ile 16 şarjör, 34 tabanca ile 22 şarjör, 34 av tüfeği, G-1 piyade tüfeği ile 5 şarjör ve 1063 mühimmat ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 153 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 153 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da ANKA Çocuk Destek Programı 3.0 Uygulayıcı Eğitimleri başladı
        Diyarbakır'da ANKA Çocuk Destek Programı 3.0 Uygulayıcı Eğitimleri başladı
        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında iş...
        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında iş...
        Diyarbakır'da 73 adet silah ele geçirildi
        Diyarbakır'da 73 adet silah ele geçirildi
        Diyarbakır'da 14 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Diyarbakır'da 14 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi