        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da "Teorik ve Pratik Yönleriyle Sivil Toplumda Kadın" paneli düzenlendi

        Diyarbakır'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "Teorik ve Pratik Yönleriyle Sivil Toplumda Kadın" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, İHH'nın bütün çalışma alanlarında kadınların ön planda olduğunu söyledi.

        Herhangi bir savaş ve doğal afete gider gitmez yaptıkları ilk şeyin bölgedeki kadınlar ve çocukların korunması için tedbirler almak olduğunu dile getiren Yıldırım, "Yardıma gidenler olduğu kadar kötü çeteler ve kötü niyetli olanlar da var." dedi.

        Televizyonda birbirlerini öldüren insanların programları olduğunu belirten Yıldırım, "Şimdi bir platform oluşturuyoruz. Çalıştayı yapılacak. Şiddete, teşhirciliğe ve bu programlara karşı ciddi bir eylemselliğe geçeceğiz. Gerekirse basın toplantıları, televizyon kanallarıyla gidip konuşmak ve mecliste konuşmak. Türkiye'nin içerisindeki yanlış uzantılarla her türlü mücadele edeceğiz." diye konuştu.

        İHH Kadın Birimi Başkanı Nazmiye Göltaşı da bir toplumun ihya ve inşasının ailenin varlığıyla mümkün olduğunu, kadının ise bu birliğin en önemli yapı taşlarından bir olduğunu söyledi.

        Sivil toplumun, toplumun vicdanını temsil eden, iyiliği organize eden ve değişimi harekete geçiren en güçlü yapılardan biri olduğunu belirten Göltaşı, şunları kaydetti:

        "Bu yapının merkezinde yer alan kadın sadece destek veren değil, yön veren, dönüştüren ve dirilten bir iradedir. İHH Kadın olarak bizler kadını sadece yardım faaliyetlerinin bir parçası olarak değil aynı zamanda strateji üreten, sahayı okuyan ve kriz anlarında çözüm geliştiren önemli bir faktör olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki teoride kalan hiçbir hakikat sahada karşılık bulmadıkça tamamlanmış sayılmaz. Pratikte ise kadın, yetim sofraları, afet bölgeleri ve mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine kadar uzanan en hızlı, en güvenilir ve en samimi köprüdür."

        Konuşmaların ardından gazeteci Cahide Hayrunnisa Çiçek başkanlığında oturumlar gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
