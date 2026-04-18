        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk öldü, bir çocuk ağır yaralandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Kırsal Çiçeközü Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan ağacın altına K.Y. (14), S.Y. (15) ve M.Y. (16) yağmurdan korunmak amacıyla sığındı.

        Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu kuzen oldukları öğrenilen 3 çocuk da ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Y. ve S.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
