Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk öldü, bir çocuk ağır yaralandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı.
Kırsal Çiçeközü Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan ağacın altına K.Y. (14), S.Y. (15) ve M.Y. (16) yağmurdan korunmak amacıyla sığındı.
Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu kuzen oldukları öğrenilen 3 çocuk da ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Y. ve S.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
