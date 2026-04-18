Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Geleceğin hukukçuları Diyarbakır'da yargılama deneyimi yaşayacak

        Diyarbakır'da düzenlenecek "DÜHAK Yargı Simülasyonu" programı kapsamında bir araya gelecek 20 farklı üniversiteden hukuk fakültesi öğrencileri, yargılama süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 13:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Üniversitesi (DÜ) Düşünce ve Hareket Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulüp tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır Valiliğinin destekleri ve üniversitenin ev sahipliğinde "DÜHAK Yargı Simülasyonu" programı düzenlenecek.

        20-23 Nisan tarihlerinde 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek program kapsamında 20 farklı üniversiteden hukuk fakültesi öğrencileri, duruşma salonu ortamında yargılama süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

        Öğrenciler, 4 gün boyunca hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacak.

        Çeşitli konukların yer alacağı programda, DÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurettin Menteş moderatörlüğünde Prof. Dr. Ömer Korkut, Prof. Dr. Tahir Muratoğlu, avukatlar Rıza Yorulmaz ve Cahit Tatlı tarafından söyleşiler gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Kamyonun çarptığı genç kadın öldü
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        "Kendini imha etti"
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da yıldırım çarpması sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da yıldırım çarpması sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti
        Okulun bahçesine yıldırım düştü; 2 çocuk öldü
        Okulun bahçesine yıldırım düştü; 2 çocuk öldü
        Diyarbakır'da gönüllü gençler suyu korumak için hazırladıkları raporu kurum...
        Diyarbakır'da gönüllü gençler suyu korumak için hazırladıkları raporu kurum...
        Rojin'in babası: Adalet Bakanı burada olsaydı gidip elini öpecektim
        Rojin'in babası: Adalet Bakanı burada olsaydı gidip elini öpecektim
        Diyarbakır'da 'ters laleler' doğayı renklendirdi
        Diyarbakır'da 'ters laleler' doğayı renklendirdi
        Tescilli 'Karacadağ pirinci' dünya piyasası yolunda Kadın girişimci 'Karaca...
        Tescilli 'Karacadağ pirinci' dünya piyasası yolunda Kadın girişimci 'Karaca...