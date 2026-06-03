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        Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Diyarbakır'da yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'da 5 ayrı suçtan hakkında dava açılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Diyarbakır'da yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'da 5 ayrı suçtan hakkında dava açılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi.

        Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş ve avukatı katılmadı.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Mahkeme, Demirtaş hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyaların istinaf sonucunun beklenmesi ve dava dosyaları istinaftan döndükten sonra birleştirme konusunun değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

        - İstenilen ceza

        Diyarbakır'da 2016'da 7 ayrı etkinliğe katılan dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, "Suç işlemeye alenen tahrik etme", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Suçu ve suçluyu övmek", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarından 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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