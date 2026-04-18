Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Diyarbakır Haberleri GÜNCELLEME - Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk öldü, bir çocuk ağır yaralandı

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk öldü, bir çocuk ağır yaralandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 17:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk öldü, bir çocuk ağır yaralandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı.

        Kırsal Çiçeközü Mahallesi'ndeki Olgun Çiçeközü İlkokulu önünde bulunan ağacın altına K.Y. (14), S.Y. (15) ve M.Y. (16) yağmurdan korunmak amacıyla sığındı.

        Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu kuzen oldukları öğrenilen 3 çocuk da ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.Y. ve S.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        K.Y. ve S.Y'nin cenazesinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından aile mezarlığının bulunduğu kırsal Morkoyun Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.


        Çocukların bir yakını Kaya Kınık, olayın olduğu saatlerde mahallede bulunduğunu, aniden başlayan yağmurun ardından yıldırım sesi duyduğunu söyledi.

        Bir süre sonra olay yerine gittiklerinde 3 çocuğun da yerde olduğunu gördüklerini belirten Kınık, daha sonra çocukların olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını anlattı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
