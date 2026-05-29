        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Kırsal Koru Mahallesi'nde dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan Mehmet Üçer'in yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Üçer’in bulunması için çalışma başlattı.

        Üçer, ekiplerin arama çalışmaları sonucu evine yakın bir arazide bulundu.

        Sağlık kontrolleri için Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Üçer'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

