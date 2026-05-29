GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.



Kırsal Koru Mahallesi'nde dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamayan Mehmet Üçer'in yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Üçer’in bulunması için çalışma başlattı.



Üçer, ekiplerin arama çalışmaları sonucu evine yakın bir arazide bulundu.



Sağlık kontrolleri için Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Üçer'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

