Yetenek taramasında keşfedilen Diyarbakırlı atlet, hastalığını büyük oranda yenip pistlere döndü

Diyarbakır'da yetenek taramasında keşfedilen atletizm sporcusu Ece Özkaya, böbreğinde tespit edilen protein kaçağı hastalığını büyük oranda yenerek ara verdiği antrenmanlara milli forma hedefiyle başladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığının "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında yeteneği keşfedilerek farklı branşlarda spora kazandırılan binlerce çocuk ve gençten biri de Diyarbakır Spor Lisesinde okuyan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ece Özkaya.



Okulda yaklaşık 6 yıl önce yapılan yetenek taramasında keşfedilerek atletizme kazandırılan Özkaya, bu branşta antrenman yaparak müsabakalara hazırlanırken geçen yıl nisan ayında yapılan sağlık kontrollerinde böbreklerinde protein kaçağı olduğu tespit edildi.



Rahatsızlığı nedeniyle spora ara vermek zorunda kalan Özkaya, 2 haftada 56 kilodan 39 kiloya düştü.



Özkaya, gördüğü tedavinin yanı sıra ailesi, antrenörü ve arkadaşlarının desteğiyle 9 ayda aldığı sonuç sayesinde pistlere geri döndü.



İstanbul'da 22 Şubat'ta düzenlenen Jerfi Fıratlı 18 Yaş altı Türkiye Salon Şampiyonasında kendisinden yaşça büyük atletlerle yarışan Özkaya, 4'üncü olmayı başardı.



Karda, yağmurda ara vermeden antrenmanlarını sürdüren Özkaya, milli takım seçmelerine hazırlanıyor.



- "Bu azimle devam ederse Avrupa dereceleri ve Türkiye şampiyonlukları gelecektir"



Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AA muhabirine, başarılı sporcu Ece Özkaya'nın pistlere geri dönmesinin kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.



Sporcuların elde ettikleri dereceden çok sağlığına önem verdiklerini ifade eden Öztekin, "Azmin sonucunda başarı zaten geliyor. Ece kızımız 9 ay gibi bir hastalık dönemi geçiriyor, antrenmanlara ara veriyor ve son 3 ayda yeniden başlayarak Türkiye Şampiyonasına katılıyor ve Türkiye 4'üncüsü oluyor. Şimdi milli takım seçmelerine hazırlanıyor. İnşallah bu azimle devam ederse Avrupa dereceleri ve Türkiye şampiyonlukları gelecektir. Böbreğinde halen devam eden bir rahatsızlığı bulunuyor ancak doktorlarımızın ve antrenörümüzün desteğiyle sporda başarılı yolculuğuna devam ediyor." dedi.



- "Hastalığımı yendim, şimdi sıra rakiplerimde"



Yetenekli sporcu Ece Özkaya da yakalandığı hastalık nedeniyle atletizme ara verdiğini, pistlerden 9 ay uzak kaldığını belirterek, yeniden sahaya dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Tedavi sürecinde doktorların yanı sıra en büyük destekçilerinin ailesi, antrenörü ve arkadaşları olduğunu ifade eden Özkaya, "9 ay boyunca bu hastalıkla mücadele ettim. Bu süreçte antrenman eksikliğim ve kilo kaybım oldu. Okula da gidemedim, eğitimim aksadı. 2 haftada 55 kilodan 39 kiloya düştüm. Antrenmanlara yeniden başladığım dönem kış aylarına denk geldiği için zorlu koşullarda çalıştım, ilk yarışta bu başarıyı elde ettim. Haziran ayındaki milli takım seçmelerine hazırlanıyorum. Milli takıma seçilerek Avrupa'da, dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.



Özkaya, rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçirdiğini ancak mücadele etmekten vazgeçmediğini anlatarak, "Kendimi hiçbir zaman hastalığa teslim etmedim. Hep mücadele ettim ve bugünlere geldim. Hastalığımı yendim, şimdi sıra rakiplerimde." ifadelerini kullandı.



- "Uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz"



Atletizm antrenörü Mehmet Yıldırım da Özkaya'nın yetenek taramasında keşfedilen başarılı bir sporcu olduğunu belirtti.



Hastalığının bu spor sayesinde fark edildiğini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:



"Geçen yıl Ece'nin bir rahatsızlığı olduğunu fark ettik. Bu nedenle spora ara vermek zorunda kaldı ve hayata küstü. Aslında bu hastalık onu yıllardır etkiliyormuş ancak haberimiz yokmuş. Spor sayesinde ortaya çıktı. Spor sevgisiyle onu yeniden hayata bağladık. Arkadaşları ve bizler destek olduk. Hastalığına rağmen yaklaşık 2 aylık antrenman sürecinde derecesini 6 saniye geliştirdi. Bu bizim için umut verici bir gelişme. Gelecekte uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Spor sağlık için çok önemli. Ece, verdiği mücadeleyle hastalığını yendi."







