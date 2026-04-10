        Yetenek taramasında keşfedilen Diyarbakırlı atlet, hastalığını büyük oranda yenip pistlere döndü

        Diyarbakır'da yetenek taramasında keşfedilen atletizm sporcusu Ece Özkaya, böbreğinde tespit edilen protein kaçağı hastalığını büyük oranda yenerek ara verdiği antrenmanlara milli forma hedefiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor Bakanlığının "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında yeteneği keşfedilerek farklı branşlarda spora kazandırılan binlerce çocuk ve gençten biri de Diyarbakır Spor Lisesinde okuyan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ece Özkaya.

        Okulda yaklaşık 6 yıl önce yapılan yetenek taramasında keşfedilerek atletizme kazandırılan Özkaya, bu branşta antrenman yaparak müsabakalara hazırlanırken geçen yıl nisan ayında yapılan sağlık kontrollerinde böbreklerinde protein kaçağı olduğu tespit edildi.

        Rahatsızlığı nedeniyle spora ara vermek zorunda kalan Özkaya, 2 haftada 56 kilodan 39 kiloya düştü.

        Özkaya, gördüğü tedavinin yanı sıra ailesi, antrenörü ve arkadaşlarının desteğiyle 9 ayda aldığı sonuç sayesinde pistlere geri döndü.

        İstanbul'da 22 Şubat'ta düzenlenen Jerfi Fıratlı 18 Yaş altı Türkiye Salon Şampiyonasında kendisinden yaşça büyük atletlerle yarışan Özkaya, 4'üncü olmayı başardı.

        Karda, yağmurda ara vermeden antrenmanlarını sürdüren Özkaya, milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

        - "Bu azimle devam ederse Avrupa dereceleri ve Türkiye şampiyonlukları gelecektir"

        Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AA muhabirine, başarılı sporcu Ece Özkaya'nın pistlere geri dönmesinin kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

        Sporcuların elde ettikleri dereceden çok sağlığına önem verdiklerini ifade eden Öztekin, "Azmin sonucunda başarı zaten geliyor. Ece kızımız 9 ay gibi bir hastalık dönemi geçiriyor, antrenmanlara ara veriyor ve son 3 ayda yeniden başlayarak Türkiye Şampiyonasına katılıyor ve Türkiye 4'üncüsü oluyor. Şimdi milli takım seçmelerine hazırlanıyor. İnşallah bu azimle devam ederse Avrupa dereceleri ve Türkiye şampiyonlukları gelecektir. Böbreğinde halen devam eden bir rahatsızlığı bulunuyor ancak doktorlarımızın ve antrenörümüzün desteğiyle sporda başarılı yolculuğuna devam ediyor." dedi.

        - "Hastalığımı yendim, şimdi sıra rakiplerimde"

        Yetenekli sporcu Ece Özkaya da yakalandığı hastalık nedeniyle atletizme ara verdiğini, pistlerden 9 ay uzak kaldığını belirterek, yeniden sahaya dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Tedavi sürecinde doktorların yanı sıra en büyük destekçilerinin ailesi, antrenörü ve arkadaşları olduğunu ifade eden Özkaya, "9 ay boyunca bu hastalıkla mücadele ettim. Bu süreçte antrenman eksikliğim ve kilo kaybım oldu. Okula da gidemedim, eğitimim aksadı. 2 haftada 55 kilodan 39 kiloya düştüm. Antrenmanlara yeniden başladığım dönem kış aylarına denk geldiği için zorlu koşullarda çalıştım, ilk yarışta bu başarıyı elde ettim. Haziran ayındaki milli takım seçmelerine hazırlanıyorum. Milli takıma seçilerek Avrupa'da, dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

        Özkaya, rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçirdiğini ancak mücadele etmekten vazgeçmediğini anlatarak, "Kendimi hiçbir zaman hastalığa teslim etmedim. Hep mücadele ettim ve bugünlere geldim. Hastalığımı yendim, şimdi sıra rakiplerimde." ifadelerini kullandı.

        - "Uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz"

        Atletizm antrenörü Mehmet Yıldırım da Özkaya'nın yetenek taramasında keşfedilen başarılı bir sporcu olduğunu belirtti.

        Hastalığının bu spor sayesinde fark edildiğini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

        "Geçen yıl Ece'nin bir rahatsızlığı olduğunu fark ettik. Bu nedenle spora ara vermek zorunda kaldı ve hayata küstü. Aslında bu hastalık onu yıllardır etkiliyormuş ancak haberimiz yokmuş. Spor sayesinde ortaya çıktı. Spor sevgisiyle onu yeniden hayata bağladık. Arkadaşları ve bizler destek olduk. Hastalığına rağmen yaklaşık 2 aylık antrenman sürecinde derecesini 6 saniye geliştirdi. Bu bizim için umut verici bir gelişme. Gelecekte uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Spor sağlık için çok önemli. Ece, verdiği mücadeleyle hastalığını yendi."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da yürek ısıtan görüntü: Vatandaşlar yağmurda ıslanan polislere...
        Diyarbakır'da yürek ısıtan görüntü: Vatandaşlar yağmurda ıslanan polislere...
        Siirt'te 50 metrelik köprü kirişi, kavşakta takılı kaldı; yol 8 saat kapand...
        Siirt'te 50 metrelik köprü kirişi, kavşakta takılı kaldı; yol 8 saat kapand...
        Diyarbakır'da kadınlar "şehriye kesme" geleneğini canlandırdı
        Diyarbakır'da kadınlar "şehriye kesme" geleneğini canlandırdı
        Diyarbakır Büyükşehir'den görme engelliler için yeni bir sesli kütüphane
        Diyarbakır Büyükşehir'den görme engelliler için yeni bir sesli kütüphane
        Diyarbakır'da ağaçlar 'kırmızıya' büründü
        Diyarbakır'da ağaçlar 'kırmızıya' büründü
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Lice ilçesinde incelemelerde bulundu
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Lice ilçesinde incelemelerde bulundu