        Düzce'de itfaiye ekipleri kanaldan çıkardıkları 2 kedi yavrusunu kalp masajıyla kurtardı

        Düzce'de düştükleri kanaldan itfaiye ekiplerince çıkarılan 2 kedi yavrusu, kalp masajıyla hayata döndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 21:42 Güncelleme:
        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konuralp’te yürüyüş yapan babaanne ile torunu, kedi sesi duymaları üzerine 2 kedi yavrusunun kanala düştüğünü gördü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kanalda yaşam mücadelesi veren kedileri önce sudan çıkardı, ardından kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

        Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi’ne götürülen yavrular tedavi altına alındı.

        Burada veteriner muayenesinden geçirilen kedilerin vücut ısıları, kurulandıktan sonra normale döndü.

        Kedi yavrularına iyileşene kadar yoğun bakım ünitesinde bakılacağı öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
