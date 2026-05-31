        İtalya'dan Japonya'ya bisikletiyle yola çıkan gezgin Düzce'ye ulaştı

        İtalya'dan Japonya'ya bisikletiyle gitmek üzere yaklaşık 2 ay önce yola çıkan 32 yaşındaki Federico Pagano, 3 bin kilometreyi aşkın mesafe katederek Düzce'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 21:05 Güncelleme:
        Dil öğrenmek için 2023'te gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir otelde çalışan Pagano, 2025'te ülkesine döndü.

        Çok sevdiği Japon kültürünü sosyal medya aracılığıyla dünyaya tanıtmak ve yeniden bu ülkede turizm sektöründe çalışmak isteyen Pagano, yaklaşık 2 ay önce Milano'dan bisikletiyle yola çıktı.

        Yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirerek Düzce'ye ulaşan Pagano, Düzce Bisiklet Kulübü'nü ziyaret etti.

        Burada kulüp başkanı Birol Aksu tarafından karşılanan Pagano, gazetecilere, çocukluğundan beri bisiklete karşı tutkusu olduğunu söyledi.

        Japonya'ya ayrı bir sevgisi ve sempatisi bulunduğunu aktaran Pagano, "Milano'dan Tokyo'ya uzanan bir yolculuktayım. Geçmişte bisiklet turları yaptım. Yıllardır Japonya'yı hatta Çin'i bisikletle geçmek istiyordum. Milano'dan yola çıkıp Tokyo'ya gitmek için en uygun zamanın şimdi olduğunu düşündüm. Yolculuğumu sosyal medyadan paylaşıyorum ve gelecekte yapmak istediğim şeyi yapmamı sağlayacak iş fırsatlarının doğmasını umuyorum. Japonya'da, İtalyanlar için turizm alanında çalışmak, turlar organize etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

        Aksu ise bugün Federico'yu Düzce'de misafir edeceklerini dile getirerek, "Yılda 3-4 kez yurt dışından bisikletiyle gelen misafirlerimiz oluyor. Federico da bunlardan birisi. Hem Düzce'yi tanıtıyoruz hem de misafirperverliğimizi gösteriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Denizli'deki kazada kahreden gerçek!
