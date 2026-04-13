25. Edirne Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı 15 Nisan'da açılacak

Edirne Belediyesi ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) iş birliğinde gerçekleştirilen 25. Edirne Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı, 15- 18 Nisan'da Balkan Pazarı’nda düzenlenecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 25’incisi düzenlenecek fuar 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.



KOSGEB ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla 15- 18 Nisan'da Balkan Pazarı’nda gerçekleştirilecek organizasyon tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, otomotiv ve gıda sektörlerini aynı çatı altında buluşturacak.



Edirne Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü de fuarda stant açarak yürütülen tarımsal faaliyetleri katılımcılarla paylaşacak, ayrıca tohum dağıtımı gerçekleştirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, tüm Edirnelileri fuara davet etti.



Tarımın değerini ve üretimin önemini bildiğini aktaran Gencan, "Amacımız, üreticimizi desteklemek, tarımsal üretimi güçlendirmek ve sürdürülebilir bir tarım anlayışını kentimizde yaygınlaştırmaktır. Bu fuar da hem yapılan çalışmalarımızı hem de üreticimizin emeğini görünür kılmak açısından çok kıymetli bir fırsattır.” ifadelerini kullandı.







