8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlanıyor
CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Balkanlı, mesajında Romanların renkleriyle, neşeleriyle ve dayanışma kültürleriyle topluma değer katmış, zorluklara rağmen hayata sıkı sıkıya tutunmuş güçlü bir topluluk olduğunu belirtti.
Roman vatandaşların, pek çok alanda eşitsizliklerle mücadele ettiğini savunan Balkanlı, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, eşit yurttaşlık ilkesinin yalnızca sözde değil, hayatın her alanında somut karşılık bulması gerektiğine inanıyoruz. Hiç kimsenin kimliği, yaşam tarzı ya da kökeni nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye için çalışıyoruz. Edirne, Roman kültürünün en güçlü yaşatıldığı şehirlerden biridir.
Bu zenginliğimizi korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yerel yönetimlerimiz ve sosyal politikalarımızla Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeye, fırsat eşitliğini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm Roman yurttaşlarımızın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü kutluyor, eşit, özgür ve adil bir yaşamın herkes için mümkün olduğu bir gelecek diliyorum."
