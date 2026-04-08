        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlanıyor

        CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 08.04.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Balkanlı, mesajında Romanların renkleriyle, neşeleriyle ve dayanışma kültürleriyle topluma değer katmış, zorluklara rağmen hayata sıkı sıkıya tutunmuş güçlü bir topluluk olduğunu belirtti.

        Roman vatandaşların, pek çok alanda eşitsizliklerle mücadele ettiğini savunan Balkanlı, şunları kaydetti:


        "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, eşit yurttaşlık ilkesinin yalnızca sözde değil, hayatın her alanında somut karşılık bulması gerektiğine inanıyoruz. Hiç kimsenin kimliği, yaşam tarzı ya da kökeni nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye için çalışıyoruz. Edirne, Roman kültürünün en güçlü yaşatıldığı şehirlerden biridir.


        Bu zenginliğimizi korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yerel yönetimlerimiz ve sosyal politikalarımızla Roman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeye, fırsat eşitliğini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm Roman yurttaşlarımızın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü kutluyor, eşit, özgür ve adil bir yaşamın herkes için mümkün olduğu bir gelecek diliyorum."
        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

