        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:29
        İba, mesajında, Roman vatandaşların toplumsal hayattaki yerinin güçlendirilmesi adına son yıllarda önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

        Roman kültürünün, Türkiye'nin zenginliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan İba, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda Roman vatandaşlara yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

        Roman vatandaşların eğitim, istihdam, barınma ve sosyal yaşam alanlarında daha güçlü şekilde yer alabilmesi için devletin tüm kurumlarıyla kapsamlı projeler hayata geçirildiğini belirten İba, Romanların kültürel zenginliğine önemli değer kattığını kaydetti.

        Yüzyıllardır birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamış Romanların, müziği, sanatı, yaşam enerjisi ve güçlü aile bağlarıyla topluma önemli katkılar sunduğunu aktaran İba, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Roman vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeye yönelik çok önemli adımlar atılmıştır. Eğitimden istihdama, sosyal desteklerden kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda hayata geçirilen projelerle Roman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        İba, gençlerin eğitimde daha fazla yer alması için burs, kurs ve rehberlik destekleri sağlanırken, kadınların sosyal hayata katılımını artıracak projeler de uygulandığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 8 Nisan'ın Türkiye’de resmi olarak “Dünya Romanlar Günü” olarak kabul edildiğini hatırlatan İba, şunları kaydetti:

        "Ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayışla hareket ediyoruz. Roman kardeşlerimizin hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nün, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyor, başta Edirneli hemşerilerim olmak üzere tüm Roman vatandaşlarımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

