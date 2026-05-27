Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne Valisi Sezer'den Kurban Bayramı mesajı

        Edirne Valisi Sezer'den Kurban Bayramı mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 11:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer'den Kurban Bayramı mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında, birlik ve beraberliği güçlendiren, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

        Bayramların gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların son bulduğu, sevginin ve muhabbetin çoğaldığı özel zamanlar olduğunu ifade eden Sezer, "Kurban Bayramı yardımlaşma ve paylaşma kültürünün en güçlü şekilde hissedildiği, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı, komşuluk ve akrabalık bağlarının daha da kuvvetlendiği müstesna günlerdir. Bu anlamlı günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, yetimlerin, kimsesizlerin, yaşlıların, şehit ailelerinin ve gazilerin gönüllerine dokunmayı ihmal etmeyelim. Bayram sevincini hep birlikte paylaşarak çoğaltalım." dedi.

        Vali Sezer, bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi tüm kurumların gerekli hazırlıklarını tamamlamış olup görevlerinin başında olacağını kaydetti.

        Bayram ziyaretleri ve tatil nedeniyle yola çıkacak vatandaşları trafik kurallarına uyması gerektiğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlarımızın ise hem kendi sağlıkları hem de çevre sağlığı açısından kurban kesimlerini belirlenen alanlarda ve işinin ehli kişiler aracılığıyla gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimin, vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor; bayramın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu'dan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'dan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Yağışlarla bitki örtüsü arttı, kene popülasyonu riski yükseldi
        Yağışlarla bitki örtüsü arttı, kene popülasyonu riski yükseldi
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        Dayısını öldürdü, cesediyle 3 gün kaldı!
        Dayısını öldürdü, cesediyle 3 gün kaldı!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!

        Benzer Haberler

        TIR şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi
        TIR şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi
        Edirne'de asırlık bayramlaşma geleneği yaşatıldı: Yüzlerce kişi aynı anda b...
        Edirne'de asırlık bayramlaşma geleneği yaşatıldı: Yüzlerce kişi aynı anda b...
        Kapıkule'de tır şoförleri bayramı ailelerinden uzakta kutladı
        Kapıkule'de tır şoförleri bayramı ailelerinden uzakta kutladı
        Ediren'de Selimiye Camisi, bayram namazında doldu
        Ediren'de Selimiye Camisi, bayram namazında doldu
        Bakan Güler, bayram namazını Selimiye Camisi'nde kıldı
        Bakan Güler, bayram namazını Selimiye Camisi'nde kıldı
        Bakan Güler Selimiye Camii'nde vatandaşlarla bayramlaştı
        Bakan Güler Selimiye Camii'nde vatandaşlarla bayramlaştı