        Edirne Haberleri Kapıkule'de tır şoförleri bayramı ailelerinden uzakta kutladı

        Kapıkule'de tır şoförleri bayramı ailelerinden uzakta kutladı

        Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sıra bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Sınırdan geçiş işlemleri için bekleyen tır şoförleri, ailelerinden uzakta bayram kutlamanın burukluğunu yaşadı.

        Tır şoförleri, bayram namazının ardından parklardaki meslektaşlarıyla bayramlaştı.

        Aileleri ve yakınlarını telefonla arayan şoförler, yakınlarının bayramlarını da kutladı.

        - "Ailemle telefonla bayramlaştım"

        Antalya'dan aldığı yükü Almanya'ya götüren İdris Sönmez, AA muhabirine, bayramı ailesinden uzak, buruk şekilde geçirdiğini söyledi.

        Bir an önce yükü Almanya'ya götürüp ailesinin yanına döneceğini belirten Sönmez, "Ailemle telefonla bayramlaştım. Görüntülü şekilde bayramlarını kutladım. Bazen bayramı evde geçiriyoruz ama genellikle yollardayız." dedi.

        Kahramanmaraş'tan aldığı yükü İtalya'ya götüren Bozan Polat da bayramların aileden uzakta, hüzünlü geçtiğini ifade etti.

        Genelde bayramları dışarıda geçirdiğini, üç bayramdır ailesinden uzakta olduğunu anlatan Polat, "Ailemi görüntülü şekilde arayarak bayramını kutladım. Tekrar bayramları mübarek olsun. Onlar iyi, rahat ve sağlıklı olsunlar yeter." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        "Murat'ı ben tavladım"
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        Tam 14 saat süren film!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Ediren'de Selimiye Camisi, bayram namazında doldu
        Bakan Güler, bayram namazını Selimiye Camisi'nde kıldı
        Bakan Güler Selimiye Camii'nde vatandaşlarla bayramlaştı
        Trakya'da bayram namazı kılındı
        Bakan Güler, bayram namazını Selimiye Camisi'nde kıldı
        Bakan Güler, Edirne'de Mehmetçikle bayramlaştı
