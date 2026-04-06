Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de AFAD'ın afetlere müdahale gücü değerlendirildi

        Edirne İl Genel Meclisinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Edirne İl Müdürlüğünün müdahale ekipmanları ve yeterlilik durumu görüşüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 16:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen nisan ayı toplantıları devam ediyor.

        Yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetlerinin okunduğu toplantıda, gündem maddeleri kapsamında komisyon raporları ele alındı.

        Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta, AFAD'ın müdahale ekipmanları ve yeterlilik durumuna ilişkin raporu meclis üyelerine sundu.

        Edirne'de yağışlara bağlı olarak sel olaylarının yaşandığını belirten Posta, "Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda, Edirne AFAD'da bulunan su üstü kurtarma botları, kıyafet ve diğer teçhizatın ilimizdeki doğal afetler için yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği projesi kapsamında temin edilen sel ve taşkın aracı da bulunmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, sel ve taşkın olaylarında ihtiyaç duyulan personel ve ekipmanlar hızlı şekilde sevk edilerek müdahale etkin biçimde gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

        Posta, kentte acil durumlara yönelik Afet İstasyonu (AFİS) konteynerinin de bulunduğunu kaydetti.

        Gegeoğlu ise kentte bu yıl yaşanan taşkınlarda AFAD ekiplerinin vatandaşlara etkin şekilde destek verdiğini belirtti.

        AFAD personelinin sahadaki çalışmalarını özveriyle sürdürdüğünü anlatan Gegeoğlu, ekiplere teşekkür etti.

        Toplantıda ayrıca Edirne İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Dalkıran’ın vefatı nedeniyle başsağlığı dilekleri iletildi.

        Toplantıda ayrıca Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Su Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının raporları da sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirneli kadınlar, Şalvar Gecesi'nde eğlendi
        Edirne'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısı yakala...
        300 milyon liralık yasa dışı bahis ağı çökertildi Siber polis 4 aylık çalış...
        Edirne ve İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu; 14 gözaltı
        Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
