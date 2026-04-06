        Edirne'de çocuklar şenlikte yazarlarla buluşacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği kapsamında çocukların çok sayıda yazarla buluşarak çeşitli etkinliklere katılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Sezer, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmurun bereketiyle kente geldiğini ve bu yılın verimli geçmesini temenni ettiklerini söyledi.

        Kentte tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkaran etkinlikleri sürdürdüklerini belirten Sezer, Selimiye'nin gölgesinde düzenlenen Ramazan Sokağı etkinlikleri ile "Trakya Yerli ve Milli Sistemleri Edirne'de Buluşuyor" programının yoğun katılımla gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Edirne'nin bir kültür şehri olduğunu vurgulayan Sezer, aynı zamanda çocuk ve genç dostu bir kent olma özelliği taşıdığını dile getirdi.

        Vali Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 17-26 Nisan tarihlerinde şenliğin düzenleneceğini aktararak, şunları kaydetti:

        "Geçmişle geleceği birleştirmeyi çok önemsiyoruz. Şenlik, her yaştan çocuklarımızın ve gençlerimizin aileleriyle birlikte katılabilecekleri etkinliklere sahne olacak. 'Çocuk dostu, kültür şehri' temasını ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Şenliğe 90 yayınevi ve 60 yazar katılacak. Çocuklarımız yazarlarla tanışacak, imza günleri ve söyleşilere katılacak. Ayrıca bilim ve teknoloji atölyeleri düzenlenecek. Geleneksel kültürümüzü de yaşatacağız. Gölge oyunları, Hacivat - Karagöz, meddah ve kukla gösterileri de programda yer alacak."

        Şenliğin, Selimiye Meydanı'nda Ramazan Sokağı etkinliklerinin düzenlendiği alanda gerçekleştirileceğini dile getiren Sezer, Edirne'nin yanı sıra çevre iller ve Balkanlar'dan da çocukların katılım sağlayacağını belirtti.

        Vali Sezer, yıkılan Orduevi binasına ilişkin soru üzerine, Edirnelilerin görüşlerini takip ettiklerini kaydederek, alanın tarihi misyonuna uygun bir yapıyla değerlendirileceğini aktardı.

        Bu kapsamda Edirne Valiliği tarafından proje çalışması yürütüldüğünü ifade eden Sezer, Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle kentin tarihine ve kültürel kimliğine uygun bir yapının hayata geçirileceğini anlattı.

        Sezer, açıklamasının ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

