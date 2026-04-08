        Edirne'de Dünya Romanlar Günü kapsamında Tepecik Filarmoni Orkestrası konser verdi

        Edirne'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Tepecik Filarmoni Orkestrası konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Jean Barbe, delegasyonun desteğiyle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde yaptığı konuşmada, Romanlar Günü'nü kutladı.

        AB'de yaklaşık 6 milyon Roman vatandaşın yaşadığını belirten Barbe, "Roman vatandaşlar günümüzde birçok engelle karşılaşabiliyor. Bu engeller bazen müzisyenlerin yeteneklerini engelleyebiliyor. Buradaki orkestramız da birçok zorlukla karşı karşıya kalmış olabilir ama her şeye rağmen buradalar, bizimleler. Müzik aynı zamanda engelleri aşmak açısından da önemli." dedi.

        ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da yıllardır Edirne'nin ayrılmaz bir parçası olan Roman vatandaşların taşıdıkları zenginlik, renk ve özellikle müzikle hayatın her alanına dokunduğunu dile getirdi.

        Konserin AB Türkiye Delegasyonu katkılarıyla düzenlenmiş olmasının gurur verici olduğunu ifade eden Irmak, "Bu işbirliği, kültürlerarası diyaloğun, karşılıklı anlayışın ve ortak değerler etrafında buluşmanın en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır." diye konuştu.

        Edirne AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı da kültürün ve sanatın birleştirici gücüyle daha güçlü bir toplum inşa etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından şef Hamdi Akatay yönetimindeki Tepecik Filarmoni Orkestrası konser verdi. Barbe de bir parçaya org çalarak eşlik etti.

        Konsere Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        MGK toplantısı sona erdi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!

