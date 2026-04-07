        Edirne'de kadınlara kanserle mücadele eğitimi verildi

        Türk Kızılay Edirne İl Başkanlığı ile Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle kadınlara yönelik kanserle mücadele ve erken teşhis eğitimi düzenlendi.

        Giriş: 07.04.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Sosyal Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kızılay Gönüllüsü Prof. Dr. Atakan Sezer tarafından kadınlara "Kanserle Mücadele ve Erken Teşhisin Önemi" konulu bilgilendirme eğitimi verildi.

        Kanserde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayan Sezer, tarama yöntemleri hakkında bilgi paylaştı.

        Düzenli kontrolün ve bilinçli olmanın önemine dikkati çeken Sezer, katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Etkinliğin sonunda Türk Kızılay Edirne İl Başkanı Gözde Emel Baytar, Kadın Kolları Başkanı Tuğba Baykal ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatma İriş, tarafından katılımcı kadınlara Hilal-i Ahmer çiçeği ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

        Sezer de kadınlara, kanserle mücadelenin ve dayanışmanın simgesi olan pembe kurdele hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

