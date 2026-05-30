Edirne’de Tunca Nehri’nde erkek cesedi bulundu.



Sarayiçi mevkisinde nehirde hareketsiz kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.



AFAD ekipleri, bot yardımıyla sudan aldıkları erkek cesedini kıyıya çıkardı.



Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.



Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.



Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



