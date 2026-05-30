        Edirne Haberleri Edirne'de Tunca Nehri'nde erkek cesedi bulundu

        Giriş: 30.05.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Sarayiçi mevkisinde nehirde hareketsiz kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekipleri, bot yardımıyla sudan aldıkları erkek cesedini kıyıya çıkardı.

        Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

        Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

