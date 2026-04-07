Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesi Balkanlar'a da hizmet edecek

Edirne Valisi Yunus Sezer, geleneğin yaşatılması anlamında Muradiye Mevlevihanesi’nin Balkanlar'a da hizmet edeceğini belirtti.



Sezer, AA muhabirine, kentteki tarihi yapılarda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle kentte 500’e yakın restorasyon çalışmasının yapıldığını ifade eden Sezer, "Bunlardan biri de Muradiye Camisi’nin avlusundaki mevlevihane. Yaklaşık 100 yıl önce yıkılmış olan yapının yeniden inşası ve restorasyonuyla ilgili çalışmaları başlatmıştık. Bu yıl bitme aşamasına geldi." dedi.



Sezer, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin üçüncü kuşak torunlarının da metfun bulunduğu Muradiye Camisi'nin çevresinin çok önemli olduğunu dile getirdi.



Selimiye Camisi'nin yanı başındaki mevlevihanenin ihya edilmesine önem verdiklerini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:



"Burada bulunan Mevlevi geleneği sadece Edirne’ye değil Balkanlar'a da önemli hizmetler vermiş. Muradiye Mevlevihanesi’nin bu kültürün yeniden Edirne'de ve Balkanlar'da yaşatılması için çok önemli bir adım."



- Muradiye Mevlevihanesi



Osmanlı padişahı 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi'nde yaptırılan ahşap mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.



Mevlevi dervişler, öğrenciler ve misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede, cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembe günleri ise pilav ve zerde ikram edilirdi.



Mevlevihane, 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.



Caminin haziresinde mevlevihanenin şeyhleri Celalettin Çelebi, Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve Süleyman Dede’nin mezarları yer alıyor.







