        Edirne'deki Osmanlı eseri Çokalca Camisi'nde ihya çalışmaları yüzde 70'e ulaştı

        Edirne'de bugüne sadece yıkık duvarı ulaşan Osmanlı eseri Çokalca Camisi'nde ihya çalışmaları yüzde 70'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Vali Yunus Sezer, Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki caminin restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Sezer, AA muhabirine, Edirne'nin tarihi envanter bakımından dünyadaki sayılı illerden olduğunu belirtti.

        Edirne'de çok önemli tarihi ve kültürel yapının olduğunu ifade eden Sezer, yapıların büyük bir seferberlikle restore edildiğini dile getirdi.

        Kentte restore edilen bir diğer yapının ise 16. yüzyıl yapısı Çokalca Camisi olduğunu belirten Sezer, "Camideki restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Yaklaşık 100 yıldır yıkık olan camiyi yeniden inşa ediyoruz. Çalışmalar yüzde 70 aşamasına gelmiş durumda. Kış şartlarından dolayı yavaşlamıştı ama şimdi hızlandırarak onu da bu yıl bitirmeyi düşünüyoruz." dedi.

        İncelemede, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve İl Müftüsü Ercan Aksu da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

