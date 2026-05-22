Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda inceleme gerçekleştirildi

        İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda inceleme gerçekleştirildi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda, devam eden üretim sezonu kapsamında inceleme ve uygulama ziyareti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda inceleme gerçekleştirildi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda, devam eden üretim sezonu kapsamında inceleme ve uygulama ziyareti gerçekleştirildi.

        Ziyarete, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Arıkan Kocabaş, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kerim Yapça, İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Cankaya, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile teknik personel katıldı.

        İncelemelerde, üretim istasyonunda yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirildi.

        Ziyarette, hayvan refahı ve sağlığı standartları, zararlı yabani hayvanlarla mücadele yöntemleri ile su kalite parametrelerinin takibi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

        Yetkililer, su ürünleri üretiminin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla teknik takip ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        416 bin dolar ikramiye!
        416 bin dolar ikramiye!
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Yeşilay: Depresyon kumar oynama bozukluğunu tetikliyor
        Yeşilay: Depresyon kumar oynama bozukluğunu tetikliyor
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
        Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Kurban Bayramı nedeniyle gurbetçi sezonu erken başladı
        Kurban Bayramı nedeniyle gurbetçi sezonu erken başladı
        Torna ustası çocukluk hayalini gerçekleştirip, paramotorla özel günlerde uç...
        Torna ustası çocukluk hayalini gerçekleştirip, paramotorla özel günlerde uç...
        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda, unutulan saray lezzeti "soğan dolması"...
        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda, unutulan saray lezzeti "soğan dolması"...
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesince Bilim Şenliği düzenlendi
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesince Bilim Şenliği düzenlendi
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne Bienali kapılarını sanatseverlere açtı
        Edirne Bienali kapılarını sanatseverlere açtı