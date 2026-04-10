Kosovalı öğretmenler Vali Sezer'i ziyaret etti

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kosova Türk Öğretmenler Birliği Derneği iş birliğinde düzenlenen Kosova Öğretmenleri Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında kentteki kurslarını tamamlayan, Kosova Cumhuriyeti’nde farklı branşlarda görev yapan öğretmenler, Vali Yunus Sezer’i ziyaret etti.



Valilikte gerçekleşen ziyarette, program sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.



Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu başkanlığında ziyarette bulunan öğretmenler, Edirne’de aldıkları eğitimlerin mesleki gelişimlerine katkı sunduğunu ifade etti.



Sezer de Türkiye ile Kosova arasındaki tarihi ve kültürel bağların eğitim alanındaki iş birlikleriyle daha da güçlendiğini belirtti.



Programı başarıyla tamamlayan öğretmenlere belgeleri, Sezer tarafından takdim edildi.



Sezer, öğretmenlere görevlerinde başarı dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.







