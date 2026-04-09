Trakya Üniversitesi mimarlık öğrencilerinin çalışmaları sergilendi

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Mimar Sinan’ı anma etkinlikleri kapsamında öğrencilerin çalışmaları sergilendi.





Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bina Bilgisi Anabilim Dalı koordinatörlüğünde “Öğrenci Çalışmaları Sergisi” düzenlendi.





Proje 2 ve Proje 3 kapsamında hazırlanan öğrenci çalışmalarının yer aldığı sergide, “Teknoloji ve Entegrasyon” başlığı altında farklı temalar ele alındı.





Dört farklı atölyenin ortak çalışmasıyla hazırlanan sergide, 10 akademisyenin yürütücülüğünde öğrenciler tarafından üretilen 80’e yakın eser yer aldı.





Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal, sergi açılışında yaptığı konuşmada Mimar Sinan’ın büyük bir mimar olmanın yanında aynı zamanda bir düşünce biçiminin sembolü olduğunu ifade etti.





Sinan’ı ve eserlerini anlamanın, mekan ve kent bütünlüğünü kavramak açısından büyük önem taşıdığını belirten Kartal, öğrencilerin Sinan’ın izlerini taşıyan bir kentte eğitim görmelerinin önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.





Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esma Mıhlayanlar ise Mimar Sinan’ın etkilerinin yüzyılları ve coğrafyaları aşan büyük bir dehayı temsil ettiğini dile getirdi.





