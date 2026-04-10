Trakya Üniversitesinde afet sonrası barınma kapsülüne patent

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Didem Baş'ın buluşçuları arasında yer aldığı "Katmanlı Yapım Sistemi ile Üretilmiş Sökülüp-Takılabilen Afet Sonrası Geçici Barınma Kapsülü" başlıklı çalışma, patent almaya hak kazandı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen buluş, İstanbul Arel Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Şamil Can Güder ile geliştirildi.



Buluşun patent sahipliği, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ile İstanbul Arel Üniversitesi arasında yarı yarıya paylaşıldı.



Afet sonrası geçici barınma ihtiyacına yönelik geliştirilen sistemin, hızlı kurulup sökülebilmesi, yeniden kullanılabilmesi ve farklı mekansal ihtiyaçlara uyarlanabilmesi özellikleriyle öne çıktığı belirtildi.



Yüksek toplumsal fayda potansiyeline sahip buluş, afet yönetimi ve acil müdahale süreçlerine katkı sunuyor. Sürdürülebilir ve ekonomik yapısıyla geniş kullanım alanı bulması bekleniyor. Ayrıca söz konusu sistemin ticarileşme potansiyelinin de yüksek olduğu ve ilgili sektörlerde önemli bir değer oluşturması öngörülüyor.



