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        Uzunköprü'de abart egzozlu motosikletin sürücüsüne ceza kesildi

        Uzunköprü'de abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 09:27 Güncelleme:
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        Uzunköprü'de abart egzozlu motosikletin sürücüsüne ceza kesildi

        Uzunköprü'de abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'nde abart egzoz kullanan bir motosikleti durdurdu.

        Yapılan kontrolde sürücü B.D'nin ehliyetini aldığı ancak sürücü belgesine dönüştürmediği tespit edildi.

        Trafik ekibince sürücüye, sürücü belgesini sınıfına uygun belgeye dönüştürmeden araç kullanmak ve abart egzoz nedeniyle 27 bin 629 lira ceza kesildi.


        Motosiklet de yediemin otoparkına çekildi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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