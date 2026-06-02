        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Bulgaristan'dan göçe zorlanan soydaşların anavatana gelişinin üzerinden 37 yıl geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hacer Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın asimilasyon politikası nedeniyle 1989'da gerçekleşen zorunlu göçle yaklaşık 350 bin kişinin Türkiye'ye sığındığını belirtti.

        Zorunlu göçün Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan en büyük zorunlu nüfus hareketlerinden biri olarak kabul edildiğini ifade eden Ateş, Bulgaristan'da Türk kimliğini hedef alan politikaların uzun yıllar sistemli biçimde uygulandığını vurguladı.

        Sürecin temel insan haklarını ihlal eden uygulamalarla yürütüldüğünü aktaran Ateş, "Bu süreçte Türkçe konuşulması yasaklandı, dini ibadetler engellendi, camiler kapatıldı ve Türk isimleri zorla Bulgar isimleriyle değiştirildi. Temel insan haklarının açık ihlali niteliğindeki bu uygulamalara karşı ilk tepkiler 1984 yılının sonunda Kırcaali'de başladı ve kısa sürede ülke geneline yayıldı. Yaşanan süreçte çok sayıda kişi gözaltına alınırken, birçok soydaş Belene başta olmak üzere çeşitli kamplara gönderildi." ifadelerini kullandı.

        Ateş, zorunlu göçün yalnızca siyasi değil, aynı zamanda insani sonuçlarıyla da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'ye gelen göçmenlerin kısa sürede ülke yaşamına önemli katkılar sunduğunu ve göçün iki ülkenin toplumsal yapısında da kalıcı etkiler bıraktığını kaydetti.

        Tarihsel hafızanın korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ateş, şunları kaydetti

        "Geçmişte yaşanan acılar unutulmamalıdır. Bu acı tecrübenin yeni nesillere aktarılması ve benzer insanlık suçlarının bir daha yaşanmaması amacıyla konferanslar, paneller ve çeşitli akademik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Zorunlu göçün yıl dönümünde, yaşanan acıları unutmadığımızı bir kez daha vurguluyor bu süreçte hayatını kaybeden tüm soydaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray'dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
