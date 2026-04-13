Uzunköprü'de polise teslim edilen buluntu cüzdan sahibine ulaştırıldı

Uzunköprü ilçesinde polise teslim edilen buluntu cüzdan sahibine ulaştırıldı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Güven Kılıç Atatürk Mahallesi Lise Caddesi'nde bir cüzdan buldu.



Kılıç, içerisinde 13 bin 600 lira olan cüzdanı polis merkezi amirliğine teslim etti.



Polisler yaklaşık 5 saat, 3 ayrı kameranın incelenmesi sonucunda sahibi olduğu tespit edilen K.G'ye (60) cüzdanı ulaştırdı.

