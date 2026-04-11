Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Arkadaş tavsiyesiyle sebze fidesi üretmeye başlayan çiftçi bölgenin tedarikçisi oldu

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da arkadaş tavsiyesiyle küçük bir serada başladığı fide üretimini yıllar içinde büyüten Refik Beşiktaş, bölgenin önemli tedarikçilerinden biri haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaş tavsiyesiyle sebze fidesi üretmeye başlayan çiftçi bölgenin tedarikçisi oldu

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da arkadaş tavsiyesiyle küçük bir serada başladığı fide üretimini yıllar içinde büyüten Refik Beşiktaş, bölgenin önemli tedarikçilerinden biri haline geldi.

        Beşiktaş, 21 yıl önce kendi ihtiyacını karşılamak üzere 5 dönümlük serada domates, biber ve salatalık fidesi üretimine başladı. Zamanla artan talep doğrultusunda kapasitesini büyüten Beşiktaş, kademeli yatırımlarla serasını 18,5 dönüme çıkardı.

        Yıllık 4 milyon fide üretim kapasitesine ulaşarak Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere birçok bölgenin ihtiyacını karşılayan üretici, ata tohumundan hibrit çeşitlere kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapıyor.

        Zorlu kış şartlarına rağmen modern sera sistemleriyle üretimini sürdüren Beşiktaş, kaliteli ve sağlıklı fide üretimiyle bölge çiftçisinin önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

        - "Bölgedeki illerimizin tamamı gelip buradan fide götürüyor"

        Üretici Refik Beşiktaş, AA muhabirine, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin fide ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

        2005 yılında arkadaş tavsiyesiyle 5 dönüm serayla başladıkları fide üretimini talepler doğrultusunda kademe kademe artırdığını anlatan Beşiktaş, "Amatörlükten profesyonelliğe geçtik. Şu anda 18,5 dönüme çıkardığımız üretim alanımızda 4 milyon fide üretiyoruz. Bölgemizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Talepler doğrultusunda ürettiğimiz fidelerle bölgenin ihtiyacını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş, kış şartlarında üretim yaptıkları için fidelerinin çok tercih edildiğini belirterek, "Kış şartlarında üretim yapmamız sayesinde hastalık taşıyıcı unsurlar, böcekler ve toprak kaynaklı hastalık riski oldukça düşüktür. Bugüne kadar fidelerimizle ilgili herhangi bir şikayet almadık ve yoğun bir talep gördük. Tarım Müdürlüğümüzün desteği üretimimize katkı sağladı." diye konuştu.

        - "Erzincan'ın en önemli yatırımlarından birinin seracılık olması gerekiyor"

        Kışın hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle serayı ısıtmakta zorlandıklarını anlatan Beşiktaş, bir sıkıntı yaşanmaması için büyük emeklerle üretim yaptıklarını dile getirdi.

        Fiyatları makul seviyede tutarak çiftçiye de destek olmaya çalıştıklarını aktaran Beşiktaş, şunları kaydetti:

        "Erzincan'ın en önemli yatırımlarından birinin seracılık olması gerekiyor. Doğu illerimizin tamamı, kış şartları nedeniyle sebze üretimine uygun değil. Erzincan'ın mikroklima özelliği ve bölge illere yakın olması nedeniyle önemli bir üretim merkezi. Bu nedenle Erzincan’ın tamamında sera üretimi yapılsa dahi pazar sıkıntısı yoktur. Kovid-19 salgınıyla beraber insanların kırsala ve tarımsal alana ilgisi daha da arttı. Büyük çiftçiler de git gide işini büyütüyor. Sayı her geçen gün çoğalıyor. Her geçen gün tarımsal alanımız genişliyor. İnsanlar tarıma yönelmek zorunda kaldıklarını anlamaya başladılar. Tarım bütün insanların temel ihtiyacı olduğu için herkes kendi üretimini yapmaya çalışıyor. Şehirlerden köye dönüş başlıyor yavaş yavaş."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
