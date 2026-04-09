Beşiktaş'taki polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili paylaşım yapan kişi Erzurum'da tutuklandı

Beşiktaş’ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştirenleri ve eylemi övücü nitelikte paylaşım yapan kişi Erzurum’da tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hareket eden ekipler, 7 Nisan'da İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza blokları önünde görev yapan polis ekipleriyle silahlı çatışmaya giren şahısları ve eylemlerini sosyal medya hesabı üzerinden övücü mahiyette paylaşım yapan M.A'yı tespit etti.



Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

