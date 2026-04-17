        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a getirildi

        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a getirildi

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 21:59 Güncelleme:
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a getirildi

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum'a getirildi.

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen ve Elazığ'da emniyet ekiplerince gözaltına alınan Sonel, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kara yoluyla Erzurum'a getirildi.

        Sonel'in, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgu işlemleri başlatıldı.

        Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, açığa alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Anlaşma imzalandığında abluka sona erer"
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        "Kendimizi boşlukta hissediyoruz"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        8 yıllık seri bitti!
        A101, CarrefourSA'yı satın alıyor
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
