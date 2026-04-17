        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da araçta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Erzurum'da araçta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Erzurum'da bir araçta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 23:29 Güncelleme:
        Erzurum'da araçta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Erzurum'da bir araçta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köprüköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satan veya kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Şehitler Mahallesi Bahattin Karasu Caddesi'nde şüpheli bir aracı durduran ekipler, sürücünün tedirgin ve şüpheli hareketler sergilemesi üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısının kararıyla araçta arama yaptı.

        Aracın vites ile teyp arasındaki iç kısımda bulunan zulada 2 parça halinde toplam ağırlığı 37,14 gram beyaz poşet içinde sentetik uyuşturucu yakalayan ekipler, şüpheli M.Ş.S'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        EuroLeague'de Türk finali: F.Bahçe-G.Saray!
        Cinayet davasında karar açıklandı
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Karşı tarafın medya oyunlarına itibar etmemelidir"
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
